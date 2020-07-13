Yeni Malatya-Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında Btc Türk Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip kümede kalmak için, siyah-beyazlılar ise Avrupa kupalarına katılmak için mutlak 3 puanı hedefliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor'un konuğu oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta Fırat Aydınus düdük çalıyor.
Geçtiğimiz perşembe akşamı sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 geriden gelerek 3-2 yenen ve dördüncülüğe yükselen Beşiktaş, Malatya deplasmanında da galip gelerek 33'üncü haftada sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına kayıpsız çıkmak istiyor.
Siyah beyazlıların rakibi Yeni Malatyaspor da, tıpkı Beşiktaş gibi mutlak galibiyet hedefinde. 32 puanı bulunan Malatyaspor, Beşiktaş'ı yenerek son iki hafta öncesinde düşmeme konusunda avantaj yakalama peşinde.
YENİ MALATYA-BEŞİKTAŞ CANLI
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan Töre, Umut.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby
YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor..
BEŞİKTAŞ SAHAYA SANTRFORSUZ ÇIKTI
Siyah-beyazlı takım, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ileri uçta 4 kanat oyuncusuyla mücadele etti. Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemedi. Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle galibiyeti getiren Güven Yalçın ise yedekler arasında maça başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum hattında daha çok kanatlarda görev yapan futbolcuları Lens, Boyd, Diaby ve N'Koudou ile gol aradı.
SERGEN YALÇIN 205 GÜN SONRA...
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatya Stadı'na 205 gün sonra rakip olarak çıktı. Sezon başında sarı-siyahlı ekibin başına geçen Sergen Yalçın, Malatya temsilcisi ile son iç saha maçında 21 Aralık 2019'da Çaykur Rizespor ile karşılaşmıştı.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 21:28
- Kamerun, 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacak
- Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
- Bırakmam Seni kampanyasında son durum ne? Adnan Dalgakıran açıkladı
- Russell Westbrook'un corona virüsü testi pozitif çıktı!
- Fenerbahçe'nin 48 yaşındaki teknik direktör Besnik Hasi ile görüştüğü iddia edildi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatya-Beşiktaş | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.