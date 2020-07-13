Yeni Malatya-Beşiktaş | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Yeni Malatya-Beşiktaş | CANLI

Yeni - | CANLI

Yeni Malatya-Beşiktaş | CANLI

'in 32. haftasında Btc Türk , sahasında 'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip kümede kalmak için, siyah-beyazlılar ise Avrupa kupalarına katılmak için mutlak 3 puanı hedefliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

, 'in 32'nci haftasında BTC Turk 'un konuğu oluyor. Yeni Stadı'nda oynanan maçta düdük çalıyor.

Geçtiğimiz perşembe akşamı sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 geriden gelerek 3-2 yenen ve dördüncülüğe yükselen Beşiktaş, Malatya deplasmanında da galip gelerek 33'üncü haftada sahasında oynayacağı maçına kayıpsız çıkmak istiyor.

Siyah beyazlıların rakibi Yeni Malatyaspor da, tıpkı Beşiktaş gibi mutlak galibiyet hedefinde. 32 puanı bulunan Malatyaspor, Beşiktaş'ı yenerek son iki hafta öncesinde düşmeme konusunda avantaj yakalama peşinde.

YENİ MALATYA-BEŞİKTAŞ CANLI

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, , Umut.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor..

BEŞİKTAŞ SAHAYA SANTRFORSUZ ÇIKTI

Siyah-beyazlı takım, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ileri uçta 4 kanat oyuncusuyla mücadele etti. ve Kevin Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemedi. Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle galibiyeti getiren Güven Yalçın ise yedekler arasında maça başladı. Teknik direktör , hücum hattında daha çok kanatlarda görev yapan futbolcuları Lens, Boyd, Diaby ve N'Koudou ile gol aradı.

SERGEN YALÇIN 205 GÜN SONRA...

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Stadı'na 205 gün sonra rakip olarak çıktı. Sezon başında sarı-siyahlı ekibin başına geçen Sergen Yalçın, Malatya temsilcisi ile son iç saha maçında 21 Aralık 2019'da Çaykur Rizespor ile karşılaşmıştı.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 21:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatya-Beşiktaş | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA