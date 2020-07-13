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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Sivas destanı

Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Kone (P) ve Kılınç’ın golleriyle zafere uçtu. Tek sayısını ’le bulan ’nin 3.’lük şansı kalmadı.

Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren takımların düellosunda gülen oldu. Yiğidolar, 'yi deplasmanda 2-1 yenerek 3.'lükteki yerini pekiştirdi. Kırmızı-beyazlıların gollerini 9. dakikada penaltıdan Kone ve 44'te Kılınç attı. Kanarya'ya 'ün 27. dakikadaki sayısı yetmedi. Bu sonuçla Sivasspor puanını 57'ye yükseltirken, Fenerbahçe 50 puanla 7. sırada kaldı.

AVRUPA DA TEHLİKEDE
Üçüncü olma şansını kaybeden Fenerbahçe, haftaya derbide 'a konuk olacak. Avrupa kupalarına katılması tehlikeye giren sarı-lacivertli ekibin, son iki karşılaşmasında hata şansı kalmadı. Fenerbahçe'yi lig tarihinde aynı sezonda ilk kez iki kez mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 4 hafta sonra kazandı (2M / 2B). Yiğidolar haftaya sahasında ile karşılaşacak.

EMRE'DEN REKOR
Ligde 8. golünü atan Emre Kılınç, kariyerinde en fazla gol attığı sezona ulaştı. Emre ayrıca ligde 'ın (13) ardından en fazla gol atan Türk oyuncu oldu.

  1. 13.7.2020
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