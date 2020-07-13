Sivas destanı

Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren takımların düellosunda gülen Demir Grup Sivasspor oldu. Yiğidolar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 3.'lükteki yerini pekiştirdi. Kırmızı-beyazlıların gollerini 9. dakikada penaltıdan Kone ve 44'te Emre Kılınç attı. Kanarya'ya Deniz Türüç'ün 27. dakikadaki sayısı yetmedi. Bu sonuçla Sivasspor puanını 57'ye yükseltirken, Fenerbahçe 50 puanla 7. sırada kaldı.

AVRUPA DA TEHLİKEDE

Üçüncü olma şansını kaybeden Fenerbahçe, haftaya derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Avrupa kupalarına katılması tehlikeye giren sarı-lacivertli ekibin, son iki karşılaşmasında hata şansı kalmadı. Fenerbahçe'yi lig tarihinde aynı sezonda ilk kez iki kez mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 4 hafta sonra kazandı (2M / 2B). Yiğidolar haftaya sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

EMRE'DEN REKOR

Ligde 8. golünü atan Emre Kılınç, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezona ulaştı. Emre ayrıca ligde Burak Yılmaz'ın (13) ardından en fazla gol atan Türk oyuncu oldu.