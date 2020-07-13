Sivas destanı
Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Kone (P) ve Emre Kılınç’ın golleriyle zafere uçtu. Tek sayısını Deniz Türüç’le bulan Fenerbahçe’nin 3.’lük şansı kalmadı.
Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren takımların düellosunda gülen Demir Grup Sivasspor oldu. Yiğidolar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 3.'lükteki yerini pekiştirdi. Kırmızı-beyazlıların gollerini 9. dakikada penaltıdan Kone ve 44'te Emre Kılınç attı. Kanarya'ya Deniz Türüç'ün 27. dakikadaki sayısı yetmedi. Bu sonuçla Sivasspor puanını 57'ye yükseltirken, Fenerbahçe 50 puanla 7. sırada kaldı.
AVRUPA DA TEHLİKEDE
Üçüncü olma şansını kaybeden Fenerbahçe, haftaya derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Avrupa kupalarına katılması tehlikeye giren sarı-lacivertli ekibin, son iki karşılaşmasında hata şansı kalmadı. Fenerbahçe'yi lig tarihinde aynı sezonda ilk kez iki kez mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 4 hafta sonra kazandı (2M / 2B). Yiğidolar haftaya sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
EMRE'DEN REKOR
Ligde 8. golünü atan Emre Kılınç, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezona ulaştı. Emre ayrıca ligde Burak Yılmaz'ın (13) ardından en fazla gol atan Türk oyuncu oldu.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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