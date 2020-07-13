Kayserispor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'n 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Maçın muhtemel 11'ler, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Kayserispor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu akşam Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kayseri deplasmanı öncesinde çıktığı son 5 maçta da yenilmeyerek moral bulan Gaziantep temsilcisi, Kayseri'den de puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Geride kalan haftalarda 10 kez galip gelip, 11 kez de berabere kalan Gaziantep FK, 31 puanla düşme hattından çıkmaya çalışan rakibini ligin ilk yarısında 3-0 yenmişti. Gaziantep Futbol Kulübünde sakat veya cezalı oyuncunun bulunmadığı, hafif ağrıları bulunan Kayode'nin de durumunun maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi.
KAYSERİSPOR PROSINECKI İLE YÜKSELİŞTE
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında göreve gelen Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Hırvat teknik adamın gelişiyle oyun anlamında yeni bir görünüme bürünen sarı-kırmızılılar, ligin ikinci devresinde evinde çıktığı 7 maçta 4 kez galip gelirken, 3 karşılaşmada da rakibiyle yenişemedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 13 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.
Özellikle son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Prosinecki ve öğrencileri, Çaykur Rizespor maçında son dakikalarda yenilen gollerle kaybedilen puanları, Gaziantep FK karşılaşmasında telafi etmeyi hedefliyor.
KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Pedro Henrique, Mesanovic, Kravets
Gaziantep FK: Günay, Papy, Toşca, Kenan, Kayode, Morais, Oğuz, Güray, Andre Sousa, Maxim, Kana Biyik
KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor-Gaziantep FK maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
- 13.07.2020
- Kayserispor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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