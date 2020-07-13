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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kayserispor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'n 32. haftasında , sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Maçın muhtemel 11'ler, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Kayserispor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 32. haftasında , sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu akşam Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kayseri deplasmanı öncesinde çıktığı son 5 maçta da yenilmeyerek moral bulan Gaziantep temsilcisi, Kayseri'den de puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Geride kalan haftalarda 10 kez galip gelip, 11 kez de berabere kalan Gaziantep FK, 31 puanla düşme hattından çıkmaya çalışan rakibini ligin ilk yarısında 3-0 yenmişti. Gaziantep Futbol Kulübünde sakat veya cezalı oyuncunun bulunmadığı, hafif ağrıları bulunan Kayode'nin de durumunun maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi.

KAYSERİSPOR PROSINECKI İLE YÜKSELİŞTE

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında göreve gelen Hırvat teknik direktör yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Hırvat teknik adamın gelişiyle oyun anlamında yeni bir görünüme bürünen sarı-kırmızılılar, ligin ikinci devresinde evinde çıktığı 7 maçta 4 kez galip gelirken, 3 karşılaşmada da rakibiyle yenişemedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 13 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

Özellikle son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Prosinecki ve öğrencileri, maçında son dakikalarda yenilen gollerle kaybedilen puanları, Gaziantep FK karşılaşmasında telafi etmeyi hedefliyor.

KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Pedro Henrique, Mesanovic, Kravets

Gaziantep FK: Günay, Papy, Toşca, Kenan, Kayode, Morais, Oğuz, Güray, Andre Sousa, Maxim, Kana Biyik

KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Gaziantep FK maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 13.07.2020
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