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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kayserispor-Gaziantep FK | CANLI

Kayserispor-Gaziantep FK | CANLI

'n 32. haftasında , sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Düşme potasını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekipte kazanmak için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'in 32. haftasında , sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Kayseri deplasmanı öncesinde çıktığı son 5 maçta da yenilmeyerek moral bulan Gaziantep temsilcisi, Kayseri'den de puan veya puanlarla dönme gayretinde. Geride kalan haftalarda 10 kez galip gelip, 11 kez de berabere kalan Gaziantep FK, 31 puanla düşme hattından çıkmaya çalışan rakibini ligin ilk yarısında 3-0 yenmişti.

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan Hüseyin, Bernard Mensah, Kvrzic, Enver Cenk, Kravets, Pedro Henrique

GAZİANTEP FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Oğuz, Furkan, Kenan, Maxim, Morais, Muhammet

KAYSERİSPOR PROSINECKI İLE YÜKSELİŞTE

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında göreve gelen Hırvat teknik direktör yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Hırvat teknik adamın gelişiyle oyun anlamında yeni bir görünüme bürünen sarı-kırmızılılar, ligin ikinci devresinde evinde çıktığı 7 maçta 4 kez galip gelirken, 3 karşılaşmada da rakibiyle yenişemedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 13 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

Özellikle son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Prosinecki ve öğrencileri, maçında son dakikalarda yenilen gollerle kaybedilen puanları, Gaziantep FK karşılaşmasında telafi etmeyi hedefliyor.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 18:50
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