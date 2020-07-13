Kasımpaşa-Çaykur Rizespor | CANLI
Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa sahasında Rizespor'u mağlup etmek istiyor. Kayserispor karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atan Karadeniz ekibi ise zorlu Kasımpaşa deplasmanından 3 puan almayı hedefliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadadi, Tirpan, Aytaç, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf, Gohou, Thiam.
Rizespor: Tarık, Talbi, Diomande, Burak, Alberk, Ivanildo, Oğuz, Orhan, Garmash, Boldrin, Skoda.
KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 18:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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