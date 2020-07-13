Kasımpaşa-Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa sahasında Rizespor'u mağlup etmek istiyor. Kayserispor karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atan Karadeniz ekibi ise zorlu Kasımpaşa deplasmanından 3 puan almayı hedefliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadadi, Tirpan, Aytaç, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf, Gohou, Thiam.



Rizespor: Tarık, Talbi, Diomande, Burak, Alberk, Ivanildo, Oğuz, Orhan, Garmash, Boldrin, Skoda.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.