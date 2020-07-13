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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kasımpaşa-Çaykur Rizespor | CANLI

, 'in 32. haftasında 'u konuk ediyor. Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

'de 8 maçlık yenilmezlik serisi karşısında son bulan sahasında Rizespor'u mağlup etmek istiyor. Kayserispor karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atan Karadeniz ekibi ise zorlu Kasımpaşa deplasmanından 3 puan almayı hedefliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadadi, Tirpan, Aytaç, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf, Gohou, Thiam.

Rizespor: Tarık, Talbi, Diomande, Burak, Alberk, Ivanildo, Oğuz, Orhan, Garmash, Boldrin, Skoda.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa- maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 18:27
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