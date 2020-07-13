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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Denizlispor-Trabzonspor | CANLI

'in 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren , ligde kalma yarışı veren 'a konuk oluyor. Kritik karşılaşma her iki takım için de hayati önem taşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

'in 32. haftasında ile Yukatel karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili takım galip gelerek şampiyonluk şansını son 2 haftaya taşımayı amaçlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor ise zor maçtan puan veya puanlarla ayrılmanın peşinde. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Denizlispor-Trabzonspor maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.

Trabzonspor: Uğurcan, Majid, Da Costa, Pereira, Novak, A. Parmak, Sosa, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem yönetiyor. Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Trabzonspor, 3 puan alarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 20:56
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