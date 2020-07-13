Denizlispor-Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili takım galip gelerek şampiyonluk şansını son 2 haftaya taşımayı amaçlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor ise zor maçtan puan veya puanlarla ayrılmanın peşinde. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizlispor-Trabzonspor maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.



Trabzonspor: Uğurcan, Majid, Da Costa, Pereira, Novak, A. Parmak, Sosa, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Trabzonspor, 3 puan alarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.