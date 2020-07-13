Denizlispor-Trabzonspor | CANLI
Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, ligde kalma yarışı veren Denizlispor'a konuk oluyor. Kritik karşılaşma her iki takım için de hayati önem taşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili takım galip gelerek şampiyonluk şansını son 2 haftaya taşımayı amaçlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor ise zor maçtan puan veya puanlarla ayrılmanın peşinde. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Denizlispor-Trabzonspor maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.
Trabzonspor: Uğurcan, Majid, Da Costa, Pereira, Novak, A. Parmak, Sosa, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Trabzonspor, 3 puan alarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 20:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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