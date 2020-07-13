Beşiktaş'ın Yeni Malatya 11'i belli oldu! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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'ın Yeni 11'i belli oldu!

Beşiktaş'ın Yeni Malatya 11'i belli oldu!

'in 32. haftasında Btc Türk , sahasında 'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip kümede kalmak için, siyah-beyazlılar ise Avrupa kupalarına katılmak için mutlak 3 puanı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

, 'in 32'nci haftasında BTC Turk 'un konuğu olacak. Bu akşam Yeni Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yaparken, Yasin Kol dördüncü hakem olacak.

Geçtiğimiz perşembe akşamı sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 geriden gelerek 3-2 yenen ve dördüncülüğe yükselen Beşiktaş, Malatya deplasmanında da galip gelerek 33'üncü haftada sahasında oynayacağı maçına kayıpsız çıkmak istiyor. Sezon bitiminde lig sıralamasında üçüncülüğü hedefleyen siyah beyazlıların asıl amacı ise sadece Malatya değil, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni de yenerek 3 maçta 9 puan almak ve Sivasspor'un puan kaybını beklemek.

Siyah beyazlıların rakibi Yeni Malatyaspor da, tıpkı Beşiktaş gibi mutlak galibiyet hedefinde. 32 puanla 13'üncü sırada olan, ancak düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alan Malatyaspor, Beşiktaş'ı yenerek son iki hafta öncesinde düşmeme konusunda avantaj yakalamak peşinde.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor (muhtemel): Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, , , Kjartansson, Umut Bulut

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

SARI KART SINIRINDA 5 FUTBOLCU

Beşiktaş'ta 5 futbolcu Yeni Malatyaspor karşısına ceza sınırında çıkacak.

Lens, N'Koudou, Caner, Elneny ve Vida 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor ve Malatyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Bu arada maç kadrosunda yer almayacak olan Umut Nayır'ın da 3 sarı kartı bulunuyor.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 19:52
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