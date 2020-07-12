Fenerbahçe-Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, rakibine karşı oynadığı son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrıldı. Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği 13 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Claudemir, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yatabare, Kone

FENERBAHÇE SEYİRCİSİZ KAZANIYOR

Corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen aranın ardından evinde oynadığı üç maçı da kazanan Fenerbahçe, salgın öncesi seyircisi önünde oynadığı son 3 maçtan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.

TAHİR KARAPINAR İLE İÇ SAHA PERFORMANSI

Vitor Pereira'nın görev aldığı 2015-2016 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk Teknik Direktör Tahir Karapınar oldu. Karapınar'ın göreve geldikten sonra oynadığı 5 Süper Lig maçının dördünde geri düşen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan 7 puan çıkarmayı başardı.

27 MAÇIN 17'SİNDE FENERBAHÇE GALİP

Kırmızı-beyazlıların Süper Lig'e çıktığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 27 maçtan 17'sini Fenerbahçe kazanırken, 5'ini Sivasspor kazandı. İki takım arasında oynanan 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, Sivasspor ağlarına toplam 62 gol atarken, Sivasspor buna 36 golle yanıt verdi.