Antalyaspor - Alanyaspor | CANLI
Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan derbide iki takım da mutlak 3 puan hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...
Antalya şehrinin Süper Lig'deki iki futbol takımı Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, sezonun sona ermesine 2 hafta kala karşı karşıya geliyor. Ligde 38 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor ile 51. puanla 6. sırada bulunan Alanyaspor arasında Antalya Stadı'nda oynanan 32. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanıyor. Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.
ANTALYASPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 21:00'da başlayan Antalyaspor-Alanyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Kudryashov, Nazım, Veysel, Bünyamin, Ufuk, Yekta, Doğukan, Amilton, Jahovic.
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.
ALANYASPOR'UN 6-4'LÜK ÜSTÜNLÜĞÜ
Antalya derbisinin 13. randevusunda karşılaşan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 3'ü dış sahada 6 maçlık üstünlüğü bulunuyor.
Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 3'ü iç sahada 4 galibiyeti var. Antalya takımları iki maçta ise yenişemedi.
Bu sezon 15. haftada 13 Aralık 2019'da oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, golsüz sona erdi.
Antalyaspor, 12. randevuda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 18 Haziran'da Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup oldu.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 21:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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