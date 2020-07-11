Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 32. haftasında , evinde 'ni konuk edecek. Maçın yayın saati, muhtemel 11'ler ve yayınlanacak kanal maç öncesi taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı - maçı Stadı'nda oynanacak. Ligde çarşamba günü MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe, 39 puanla 9. sıraya geriledi. Son maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği ise 33 puanla 12. sırada kendine yer buldu. Çıkış yapmak isteyen iki takımda da hedef mutlak 3 puan almak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe'de Serdar Gürler, kaleci Beto, Halil Akbunar, Cameron Jerome ve Deniz Kadah oynayamayacak.

Gençlerbirliği'nde Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi ile Floyd Ayite, Göztepe maçında oynayamayacak.

Göztepe: Göktuğ, Murat, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Wilczek

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Zargo, Polomat (Halil İbrahim), Berat, Sessegnon, Candeias, Sefa, Sio, Stancu

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe-Gençlerbirliği maçı bu akşam 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 17:10
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