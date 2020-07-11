Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Maçın yayın saati, muhtemel 11'ler ve yayınlanacak kanal maç öncesi taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı Göztepe-Gençlerbirliği maçı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Ligde çarşamba günü MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe, 39 puanla 9. sıraya geriledi. Son maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği ise 33 puanla 12. sırada kendine yer buldu. Çıkış yapmak isteyen iki takımda da hedef mutlak 3 puan almak.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe'de Serdar Gürler, kaleci Beto, Halil Akbunar, Cameron Jerome ve Deniz Kadah oynayamayacak.
Gençlerbirliği'nde Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi ile Floyd Ayite, Göztepe maçında oynayamayacak.
Göztepe: Göktuğ, Murat, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Wilczek
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Zargo, Polomat (Halil İbrahim), Berat, Sessegnon, Candeias, Sefa, Sio, Stancu
GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe-Gençlerbirliği maçı bu akşam 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 17:10
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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