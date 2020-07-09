Gaziantep FK-Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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FK- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK-Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 31. haftasında FK, evinde 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı iki takım taraftarları tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK-Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 31. haftasında FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantap Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz sona ermişti. Karşılaşma düşme hattı için oldukça kritik bir öneme sahip.

GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Konyaspor maçı bu akşam 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Papy, Toşca, Kenan, Kayode, Morais, Oğuz, Güray, Carreira, Maxim, Kana Biyik

Sakat: Diarra

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Ömer Ali, Jevtovic, Amir, Miya, Milosevic, Bajic

Sakat: Hurtado, Guilherme

Cezalı: Jonsson

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 13:55
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