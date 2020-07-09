Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı iki takım taraftarları tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK-Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantap Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz sona ermişti. Karşılaşma düşme hattı için oldukça kritik bir öneme sahip.
GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Konyaspor maçı bu akşam 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Papy, Toşca, Kenan, Kayode, Morais, Oğuz, Güray, Carreira, Maxim, Kana Biyik
Sakat: Diarra
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Ömer Ali, Jevtovic, Amir, Miya, Milosevic, Bajic
Sakat: Hurtado, Guilherme
Cezalı: Jonsson
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 13:55
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gaziantep FK-Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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