Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Küme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantap Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz sona ermişti. Karşılaşma düşme hattı için oldukça kritik bir öneme sahip.
GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 21:00'da başlayan Gaziantep FK - Konyaspor maçı BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Güray, Oğuz, Andre, Maxim, Kayode, Kenan Özer, Morais.
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Volkan, Uğur, Milosevic, Anicic, Alper, Miya, Ömer Ali, Bajic, Jevtovic.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 20:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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