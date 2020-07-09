Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantap Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz sona ermişti. Karşılaşma düşme hattı için oldukça kritik bir öneme sahip.





GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 21:00'da başlayan Gaziantep FK - Konyaspor maçı BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Güray, Oğuz, Andre, Maxim, Kayode, Kenan Özer, Morais.



Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Volkan, Uğur, Milosevic, Anicic, Alper, Miya, Ömer Ali, Bajic, Jevtovic.