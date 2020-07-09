Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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FK - | CANLI

Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI

'in 31. haftasında FK, evinde 'u ağırlıyor. Küme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

'in 31. haftasında FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantap Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz sona ermişti. Karşılaşma düşme hattı için oldukça kritik bir öneme sahip.


GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 21:00'da başlayan Gaziantep FK - Konyaspor maçı BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Güray, Oğuz, Andre, Maxim, Kayode, Kenan Özer, Morais.

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Volkan, Uğur, Milosevic, Anicic, Alper, Miya, Ömer Ali, Bajic, Jevtovic.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 20:59
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