Çaykur Rizespor-Kayserispor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Çaykur Rizespor-Kayserispor | CANLI

'in 31. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Her iki takım da küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi kazanmak istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda.

Kayserispor: Lung, Sapunaru, Angelo, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Mensah, Campanharo, Kravets

ÇAYKUR RİZESPOR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı Beinsports 1'de canlı yayınlanıyor.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 18:26
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