Çaykur Rizespor-Kayserispor | CANLI
Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Her iki takım da küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi kazanmak istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda.
Kayserispor: Lung, Sapunaru, Angelo, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Mensah, Campanharo, Kravets
ÇAYKUR RİZESPOR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı Beinsports 1'de canlı yayınlanıyor.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 18:26
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çaykur Rizespor-Kayserispor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.