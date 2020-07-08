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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI

'de şampiyonluk hesapları yapan , 31. haftada 'u konuk ediyor. Bordo-mavililer zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak lider 'le arasındaki puan farkını yeniden 2'ye indirmek istiyor. Ligin rahat ekibi Antalya ise birçok oyuncusundan yoksun çıktığı güçlü rakibi karşısında sürprize imza atma hedefinde... Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından , sahasında 'u konuk ediyor. Bordo-mavililer kritik maçta galibiyetten başka bir ihtimali düşünmüyor. Antalyaspor ise güçlü rakibini devirip sükse yapmak istiyor.

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR CANLI

İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Pereira, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sosa, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

ANTALYASPOR: Boffin, Sangare, Eren, Veysel, Kudriashov, Ufuk, Bünyamin, Doğukan, Amilton, Mukairu, Blanco.

EN SON YENİLGİSİNİ 2019'DA ALDI

Trabzonspor, Süper Lig'de 15 maçtır yenilmiyor. Bu sezon rekoru elinde bulunduran ekibi Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisi yakalayan tek takım oldu. Bordo-mavililer 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Trabzonspor, ligde son yenilgisini 16 Aralık 2019'da Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından 205 gündür yenilmeyen bordo-mavililer, rakibi Antalyaspor karşısında da bu unvanını koruyarak sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor.

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 48. RANDEVUDA
Trabzonspor ile Antalyaspor, lig tarihinde 48. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 87 gol atarken, kalesinde ise 45 gol gördü.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 18:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 18:35
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