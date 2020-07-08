Süper Lig'den haberler (08.07.2020) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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'den haberler (08.07.2020)

Süper Lig'den haberler (08.07.2020)

'de günün öne çıkan gelişmelerini ve kulüplerden haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIK
'yi yenerek ligde kalma yarışında umutlanan , G.Antep FK maçına kilitlendi. Basın Sözcüsü Güven Öten, rehavete kapılmadan mücadeleyi sürdüreceklerini belirtip, "Ligin en altı yoğun bakım ünitesi gibi. Şimdi biz oradan çıktık. İnşallah bu bilinçle G.Antep'ten de puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyoruz" dedi.

GÖZTEPE MORAL ARIYOR
Ligde son 4 maçını kazanamayan , son sıradaki A.Gücü'yle kritik bir maça çıkacak. Rakibine son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, Başkent ekibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.

SİVASSPOR İDDİALI
Ligde 3 maçtır kazanamayan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan , bugün 'u yenerek kötü serisine son vermek istiyor. Düşmeme mücadelesi veren temsilcisi ise deplasmandaki 7 maçlık galibiyet hasretini bitirmenin peşinde.

A.GÜCÜ ZOR VİRAJDA
Alanya'ya 4-1 yenilen Ankaragücü, Göztepe'yi yenerek son 3 maça umutlarını yeşerterek girmeyi hedefliyor. Düşme potasının üstündeki 15. Konya'nın 5 puan gerisindeki A.Gücü, 'de sezonun en kritik maçlarına çıkacak.

  1. 8.7.2020
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