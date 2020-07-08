Süper Lig'den haberler (08.07.2020)

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIK

Rize'yi yenerek ligde kalma yarışında umutlanan Konya, G.Antep FK maçına kilitlendi. Basın Sözcüsü Güven Öten, rehavete kapılmadan mücadeleyi sürdüreceklerini belirtip, "Ligin en altı yoğun bakım ünitesi gibi. Şimdi biz oradan çıktık. İnşallah bu bilinçle G.Antep'ten de puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyoruz" dedi.

GÖZTEPE MORAL ARIYOR

Ligde son 4 maçını kazanamayan Göztepe, son sıradaki A.Gücü'yle kritik bir maça çıkacak. Rakibine son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, Başkent ekibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.

SİVASSPOR İDDİALI

Ligde 3 maçtır kazanamayan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Sivasspor, bugün Yeni Malatyaspor'u yenerek kötü serisine son vermek istiyor. Düşmeme mücadelesi veren Malatya temsilcisi ise deplasmandaki 7 maçlık galibiyet hasretini bitirmenin peşinde.

A.GÜCÜ ZOR VİRAJDA

Alanya'ya 4-1 yenilen Ankaragücü, Göztepe'yi yenerek son 3 maça umutlarını yeşerterek girmeyi hedefliyor. Düşme potasının üstündeki 15. Konya'nın 5 puan gerisindeki A.Gücü, İzmir'de sezonun en kritik maçlarına çıkacak.