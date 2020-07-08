Süper Lig'den haberler (08.07.2020)
Süper Lig'de günün öne çıkan gelişmelerini ve kulüplerden haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIK
Rize'yi yenerek ligde kalma yarışında umutlanan Konya, G.Antep FK maçına kilitlendi. Basın Sözcüsü Güven Öten, rehavete kapılmadan mücadeleyi sürdüreceklerini belirtip, "Ligin en altı yoğun bakım ünitesi gibi. Şimdi biz oradan çıktık. İnşallah bu bilinçle G.Antep'ten de puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyoruz" dedi.
GÖZTEPE MORAL ARIYOR
Ligde son 4 maçını kazanamayan Göztepe, son sıradaki A.Gücü'yle kritik bir maça çıkacak. Rakibine son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, Başkent ekibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.
SİVASSPOR İDDİALI
Ligde 3 maçtır kazanamayan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Sivasspor, bugün Yeni Malatyaspor'u yenerek kötü serisine son vermek istiyor. Düşmeme mücadelesi veren Malatya temsilcisi ise deplasmandaki 7 maçlık galibiyet hasretini bitirmenin peşinde.
A.GÜCÜ ZOR VİRAJDA
Alanya'ya 4-1 yenilen Ankaragücü, Göztepe'yi yenerek son 3 maça umutlarını yeşerterek girmeyi hedefliyor. Düşme potasının üstündeki 15. Konya'nın 5 puan gerisindeki A.Gücü, İzmir'de sezonun en kritik maçlarına çıkacak.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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