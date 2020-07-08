Sivasspor - Yeni Malatyaspor | CANLI
Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Btc Turk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesini ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele Yeni Malatya Stadyumu'nda oynananıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...
Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Süper Lig'de 3. sırada bulunan Sivasspor'un 54, rakibi Yeni Malatyaspor'un ise 29 puanı bulunuyor.
Sivas ekibinde 2 oyuncu Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye ve Mamadou Samassa Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare.
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Murat, Hadebe, Acquah, Donald, Chebake, Mina, Karim Hafes, Umut Bulut, Gökhan Töre.
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 18:30'da başlayan Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 18:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor - Yeni Malatyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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