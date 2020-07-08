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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Sivasspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

'in 31. haftasında ile Btc Turk karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesini ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele Yeni Malatya Stadyumu'nda oynananıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

, 'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor. Süper Lig'de 3. sırada bulunan Sivasspor'un 54, rakibi Yeni Malatyaspor'un ise 29 puanı bulunuyor.

Sivas ekibinde 2 oyuncu Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye ve Mamadou Samassa Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.




SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Murat, Hadebe, Acquah, Donald, Chebake, Mina, Karim Hafes, Umut Bulut, Gökhan Töre.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 18:30'da başlayan Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 18:35
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