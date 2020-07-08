Göztepe - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Göztepe - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu

Göztepe - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu

'in 31. haftasında Göztepe, evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nün bu karşılaşmadan mutlak 3 puan alması gerekiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da 11'i belli oldu. İşte detaylar...

'de kümede kalma mücadelesi veren , 31. hafta maçında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor. Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek. Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 38 puanla 8. sırada yer alırken, Ankaragücü 25 puanla son sırada bulunyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona ermişti.

GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Ankaragücü maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Tripic, Napoleoni, Wilczek

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodriuges, Orgill

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 20:02
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