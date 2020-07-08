Göztepe - Ankaragücü | CANLI
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Başkent ekibi, karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Ev sahibi Göztepe ise 4 maçlık galibiyet hasretine bu maçla son vermek istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 31. hafta maçında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 38 puanla 8. sırada yer alırken, Ankaragücü 25 puanla son sırada bulunuyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona ermişti.
GÖZTEPE-ANKARAGÜCÜ CANLI
İLK 11'LER
Göztepe: Beto, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Tripic, Napoleoni, Wilczek
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodriuges, Orgill
GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Ankaragücü maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 20:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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