Göztepe - Ankaragücü | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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- Ankaragücü | CANLI

Göztepe - Ankaragücü | CANLI

'in 31. haftasında , evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Başkent ekibi, karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Ev sahibi Göztepe ise 4 maçlık galibiyet hasretine bu maçla son vermek istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'de kümede kalma mücadelesi veren , 31. hafta maçında deplasmanda 'yle karşılaşıyor. Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor. Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 38 puanla 8. sırada yer alırken, Ankaragücü 25 puanla son sırada bulunuyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona ermişti.

GÖZTEPE-ANKARAGÜCÜ CANLI


İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Tripic, Napoleoni, Wilczek

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodriuges, Orgill

GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Ankaragücü maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 20:58
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