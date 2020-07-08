Alanyaspor - Galatasaray | CANLI
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. 6 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmada mutlak galibiyet hedefliyor. Ev sahibi ekip ise 3 puan için sahaya çıktı. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 52 puanla 4. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetin ardından aldığı 48 puanla 7. sırada yer alıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Bakasetas, Salih, Efecan, Ceyhun, Onur, Cisse.
Galatasaray: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Taylan, Emre, Belhanda, Adem.
8. RANDEVU
Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bu zamana kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar hiç yenilmedi ve 6 galibiyet aldı. 1 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 21 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 6 kez gol sevinci yaşadı.
6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor ve Trabzonspor'a yenildi.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 14 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Aslan bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Deplasmandaki son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı kazanan Galatasaray, daha sonra oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
FEGHOULI İLE SARACCHI CEZALI
Galatasaray'da iki futbolcunun cezası bulunuyor. Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart gören Sofiane Feghouli ile sarı kart gören Marcelo Saracchi cezalı duruma düştü. İki futbolcu da Alanyaspor deplasmanında takımını yalnız bıraktı.
DÜDÜK METE KALKAVAN'DA
Bu önemli mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 20:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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