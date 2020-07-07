Tahkim Kurulu Hadziahmetovic ve Hakan Özmert'in cezalarını onadı!
TFF Tahkim Kurulu, Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'e verilen 2, Antalyasporlu Hakan Özmert'e verilen 3 maçlık cezaları onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İttifak Holding Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'in 2 maç men cezasını ve Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Hakan Özmert'in 3 maç men ve 13 bin TL'lik cezalarını onadı.
Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle;
"İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün futbolcusu Amir HADZIAHMETOVIC ile ilgili PFDK'nın 02.07.2020 tarihli E.2019-2020/818 K.2019-2020/971 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün futbolcusu Amir HADZIAHMETOVIC'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43.maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
2. E.2020/142- K.2020/144
Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün futbolcusu Hakan ÖZMERT ile ilgili PFDK'nın 30.06.2020 tarihli E.2019-2020/822 K.2019-2020/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün futbolcusu Hakan ÖZMERT'in ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
- 07.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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