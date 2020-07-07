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07 Temmuz 2020, Salı
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Hadziahmetovic ve 'in cezalarını onadı!

Tahkim Kurulu Hadziahmetovic ve Hakan Özmert'in cezalarını onadı!

TFF , 'e verilen 2, Antalyasporlu 'e verilen 3 maçlık cezaları onadı.

(TFF) , İttifak Holding 'in 2 maç men cezasını ve Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu 'in 3 maç men ve 13 bin TL'lik cezalarını onadı.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle;
"'nün futbolcusu Amir HADZIAHMETOVIC ile ilgili PFDK'nın 02.07.2020 tarihli E.2019-2020/818 K.2019-2020/971 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün futbolcusu Amir HADZIAHMETOVIC'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43.maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
2. E.2020/142- K.2020/144
Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün futbolcusu Hakan ÖZMERT ile ilgili PFDK'nın 30.06.2020 tarihli E.2019-2020/822 K.2019-2020/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün futbolcusu Hakan ÖZMERT'in ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

  1. 07.07.2020
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