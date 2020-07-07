Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçıyla başlıyor. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor. Son 2 maçını da kazanarak Avrupa Ligi umutlarını sürdüren Fenerbahçe, 49 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında sadece 1 puan alan Gençlerbirliği ise 32 puanla 12. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazanmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 18:30'da başlayan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi

CEZALILAR VE SINIRDAKİLER

Fenerbahçe'de Serdar Aziz kırmızı kart cezasından dolayı başkent deplasmanında forma giyemiyor. Garry Rodrıgues'in ise sarı kart cezası sona erdi. Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci ise sarı kart sınırında bulunuyor.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, bu maçla birlikte Gençlerbirliği ile lig tarihinde 92. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, başkent ekibiyle oynadığı geride kalan 91 maçta 46 galibiyet alırken, 30 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği ise 15 mücadeleden galip ayrıldı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Ankara'da çıktığı 45 maçtaysa 15 galibiyet alırken, 18 maçta eşitlik bozulmadı. 12 karşılaşmayı ise kırmızı siyahlılar kazandı.