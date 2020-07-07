Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Sarı Kanarya, 3 puanı alarak rahat bir nefes almak istiyor. Maçın canlı anlatımına ve tüm detaylarına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 31. haftasında heyecan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçıyla başlıyor. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor. Son 2 maçını da kazanarak Avrupa Ligi umutlarını sürdüren Fenerbahçe, 49 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında sadece 1 puan alan Gençlerbirliği ise 32 puanla 12. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazanmıştı.
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 18:30'da başlayan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi
CEZALILAR VE SINIRDAKİLER
Fenerbahçe'de Serdar Aziz kırmızı kart cezasından dolayı başkent deplasmanında forma giyemiyor. Garry Rodrıgues'in ise sarı kart cezası sona erdi. Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci ise sarı kart sınırında bulunuyor.
MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ
Fenerbahçe, bu maçla birlikte Gençlerbirliği ile lig tarihinde 92. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, başkent ekibiyle oynadığı geride kalan 91 maçta 46 galibiyet alırken, 30 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği ise 15 mücadeleden galip ayrıldı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Ankara'da çıktığı 45 maçtaysa 15 galibiyet alırken, 18 maçta eşitlik bozulmadı. 12 karşılaşmayı ise kırmızı siyahlılar kazandı.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 18:32
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.