Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI

- | CANLI

Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI

'in 31. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. Avrupa Ligi hedefindeki Sarı Kanarya, 3 puanı alarak rahat bir nefes almak istiyor. Maçın canlı anlatımına ve tüm detaylarına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 31. haftasında heyecan - maçıyla başlıyor. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor. Son 2 maçını da kazanarak Avrupa Ligi umutlarını sürdüren Fenerbahçe, 49 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında sadece 1 puan alan Gençlerbirliği ise 32 puanla 12. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazanmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 18:30'da başlayan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi

CEZALILAR VE SINIRDAKİLER

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezasından dolayı başkent deplasmanında forma giyemiyor. Garry Rodrıgues'in ise sarı kart cezası sona erdi. Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve ise sarı kart sınırında bulunuyor.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, bu maçla birlikte Gençlerbirliği ile lig tarihinde 92. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, başkent ekibiyle oynadığı geride kalan 91 maçta 46 galibiyet alırken, 30 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği ise 15 mücadeleden galip ayrıldı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Ankara'da çıktığı 45 maçtaysa 15 galibiyet alırken, 18 maçta eşitlik bozulmadı. 12 karşılaşmayı ise kırmızı siyahlılar kazandı.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 18:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA