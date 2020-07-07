Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 31. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçıyla açıldı. Başkentte oynanan mücadele Stancu ve Emre Belözoğlu'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Beraberlik sonrasında Fenerbahçe'nin 2 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu ve Avrupa kupaları yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı.

Maçın ilk yarısında iki takım da karşılıklı gol pozisyonlarından yararlanamadı ve ilk devre 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında duran top organizasyonundan Stancu'nun attığı golle Gençlerbirliği 60. dakikada 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'de 81. dakikada kaptan Emre Belözoğlu sahneye çıktı ve güzel golüyle duruma 1-1 eşitliği getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. Genclerbirligi takımı golü bulabilirdi ama Soner Dikmen çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

10. Bogdan Stancu, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Ankara şehrinde skor değişmedi.

16. Maçın hakemi, sarı kartını Jailson için kullandı.

19. Rakip sahada gol arayan takım Genclerbirligi. Sefa Yılmaz kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Eryaman Stadyumu Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

28. Fabricio Baiano sakatlandı ve sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Yasin Pehlivan.

42. Gole yaklaşan takım Fenerbahçe oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Tolgay Arslan. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

43. Sarı kart! Ozan Tufan sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

46. Fenerbahçe takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Jailson, giren oyuncu Emre Belözoglu.

54. Sarı kart! Alper Ulusoy elini cebine attı ve sarı kartını Genclerbirligi takımının oyuncusu Yasin Pehlivan için kullandı.

57. Vedat Muriqi kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

60. Fenerbahçe takımında sarı kart gören oyuncu Hasan Ali Kaldırım.

60. Gol! Eryaman Stadyumu stadında takımını öne geçiren golü atan oyuncu Bogdan Stancu . Durum şimdi 1-0.

66. Genclerbirligi takımı sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliği yapmak zorunda kalıyor. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Halil İbrahim Pehlivan . Yerine sahaya giren oyuncu Pierrick Capelle.

68. Genclerbirligi atağında Sefa Yılmaz kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

71. Eryaman Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Tolgay Arslan ancak isabet yok.

70. Oyuncu değişikliği. Deniz Turuc sahadan çıkan oyuncu, Garry Rodrigues maça dahil olan oyuncu.

75. Sarı kart! Deplasman Takımı oyuncusu Nabil Dirar sarı kart görüyor.

81. Gol! Emre Belözoglu Eryaman Stadyumu stadında skoru 1-1 yapan golü kaydetti.

89. Fenerbahçe takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Vedat Muriqi.