Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor derbisinde 11'ler belli oldu! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Süper Lig G.Saray-Trabzonspor | Dev maçın 11'leri belli oldu!

Son dakika: - derbisinde 11'ler belli oldu!

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor derbisinde 11'ler belli oldu!

'de 30. haftanın en kritik mücadelesi bu akşam ile arasında oynanacak. Şampiyonlar Ligi ve düşük de olsa şampiyonluk hedefi bulunan Cimbom, şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen ikinci sıradaki bordo-mavilileri konuk edecek. Müsabaka öncesinde her iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev maç tecrübeli hakem tarafından yönetilecek. 'de son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında hızla kopan , haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi. Liderin en yakın takipçisi olan ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Seri, Belhanda, Donk, Ömer, Emre, Mariano, Saracchi, Marcao, Taylan, Feghouli

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Sörloth

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'A SAKATLARDAN GÜZEL HABER

Trabzonspor'a Ekuban, Abdulkadir Parmak ve 'den iyi haberler geldi. Kadroya alınan 3 futbolcudan Abdulkadir Parmak ile Ekuban dev maçın 11'inde yer alırken, Nwakaeme ise yedekler arasında yer buldu.

GALATASARAY SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR

Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera ve Andone ile birlikte, Başakşehir maçında sakatlanan Lemina Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. A

Falcao'nun durumu henüz netlik kazanmadı. cezalı ve Onyekuru sözleşmesi bittiği gerekçesiyle Monaco tarafından geri çağırıldı.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 20:03
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