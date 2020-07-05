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05 Temmuz 2020, Pazar
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Son dakika: 31. hafta mücadelelerinin hakemleri belli oldu! ...

Son dakika: 31. hafta mücadelelerinin hakemleri belli oldu! Fenerbahçe...

Son dakika... 'in 31. haftasında 7 Temmuz'da oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre, - mücadelesinde Alper Ulusoy, - Denizlispor karşılaşmasında ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

'in 31. haftasında salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre saat 18.30'da başlayacak olan - maçını Alper Ulusoy, saat 21.00'de başlayacak olan Medipol - Denizlispor maçını yönetecek.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 11:10
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