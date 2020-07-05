Son dakika: 31. hafta mücadelelerinin hakemleri belli oldu! Fenerbahçe...

Süper Lig'in 31. haftasında salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre saat 18.30'da başlayacak olan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Alper Ulusoy, saat 21.00'de başlayacak olan Medipol Başakşehir - Denizlispor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.