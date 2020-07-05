Son dakika: 31. hafta mücadelelerinin hakemleri belli oldu! Fenerbahçe...
Son dakika... Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz'da oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre, Gençlerbirliği - Fenerbahçe mücadelesinde Alper Ulusoy, Başakşehir - Denizlispor karşılaşmasında ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Süper Lig'in 31. haftasında salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre saat 18.30'da başlayacak olan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Alper Ulusoy, saat 21.00'de başlayacak olan Medipol Başakşehir - Denizlispor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 11:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: 31. hafta mücadelelerinin hakemleri belli oldu! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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