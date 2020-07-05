Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen iki ekip arasında oynanacak olan mücadele öncesi ilk 11'ler de belli oldu. İşte Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı ilk 11'leri...
Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ev sahibi ekip geride kalan 29 haftada topladığı 27 puanla küme düşme hattında 16. sırada yer alırken, konuk ekip ise 29 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizesporspor 3-1 kazanmıştı.
KONYASPOR-RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Anicic, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.
Çaykur Rizespor: Tarık, Melnjak, Talbi, Orhan, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Samudio, Tunay, Vetrih, Skoda.
KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı bu akşam 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 20:14
- Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! "Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz"
- Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!
- Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! "Ali Koç stadyumun önünden geçemez"
- Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...
- Galatasaray karşısında Trabzonspor'un kozu belli oldu! "Tek kişilik dev kadro"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı 11'leri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.