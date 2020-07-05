Konyaspor - Çaykur Rizespor | CANLI

Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Ev sahibi ekip geride kalan 29 haftada topladığı 27 puanla küme düşme hattında 16. sırada yer alırken, konuk ekip ise 29 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan son karşılaşmayı Çaykur Rizesporspor 3-1 kazanmıştı.





KONYASPOR-RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Anicic, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

Çaykur Rizespor: Tarık, Melnjak, Talbi, Orhan, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Samudio, Tunay, Vetrih, Skoda.

KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 21:00'da başlayan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanıyor.