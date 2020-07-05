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05 Temmuz 2020, Pazar
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Konyaspor - Çaykur Rizespor | CANLI

'in 30. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen iki ekip arasında oynanan kritik mücadelenin detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz.

, 'in 30. haftasında 'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı hakem yönetiyor. Ev sahibi ekip geride kalan 29 haftada topladığı 27 puanla küme düşme hattında 16. sırada yer alırken, konuk ekip ise 29 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan son karşılaşmayı Çaykur Rizesporspor 3-1 kazanmıştı.


KONYASPOR-RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Anicic, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

Çaykur Rizespor: Tarık, Melnjak, Talbi, Orhan, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Samudio, Tunay, Vetrih, Skoda.

KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 21:00'da başlayan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 20:58
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