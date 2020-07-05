Kasımpaşa-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki ekiplerden DG Sivasspor kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Müsabaka öncesi muhtemel 11, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan ve 7 maçında 19 puan toplayan Kasımpaşa, Sivasspor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor ise devam eden Şamiyonlar Ligi ve şampiyonluk hedeflerine giden yolda yara almamak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazanmıştı.
KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-Sivasspor maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita
Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Fernando, Emre Kılınç, Mert Hakan, Cofie, Yatabare
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 14:08
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kasımpaşa-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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