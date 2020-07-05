Kasımpaşa-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 30. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki ekiplerden DG Sivasspor kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Müsabaka öncesi muhtemel 11, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, 'in 30. haftasında Demir Grup 'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan ve 7 maçında 19 puan toplayan Kasımpaşa, Sivasspor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor ise devam eden Şamiyonlar Ligi ve şampiyonluk hedeflerine giden yolda yara almamak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Sivasspor maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, , Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, , Emre Kılınç, Mert Hakan, Cofie, Yatabare

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 14:08
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