Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki ekiplerden DG Sivasspor kazanarak zirveye yaklaşmayı amaçlıyor. Ev sahibi Kasımpaşa ise ligdeki iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan ve 7 maçında 19 puan toplayan Kasımpaşa, Sivasspor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor ise devam eden Şamiyonlar Ligi ve şampiyonluk hedeflerine giden yolda yara almamak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazanmıştı. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-Sivasspor maçı Bein Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Ndongala, Meriah, Haddadi, Hadergjonaj, Aytaç, Hajradinovic, Koita, Jorge, Thiam.
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Camara, Uğur, Cofie, Ziya, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 18:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kasımpaşa-Sivasspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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