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05 Temmuz 2020, Pazar
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Kasımpaşa-Sivasspor | CANLI

'in 30. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki ekiplerden DG Sivasspor kazanarak zirveye yaklaşmayı amaçlıyor. Ev sahibi Kasımpaşa ise ligdeki iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

, 'in 30. haftasında 'u konuk ediyor. Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan ve 7 maçında 19 puan toplayan Kasımpaşa, Sivasspor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor ise devam eden Şamiyonlar Ligi ve şampiyonluk hedeflerine giden yolda yara almamak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazanmıştı. Karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-Sivasspor maçı Bein Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Ndongala, Meriah, Haddadi, Hadergjonaj, Aytaç, Hajradinovic, Koita, Jorge, Thiam.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Camara, Uğur, Cofie, Ziya, Mert Hakan, Emre Kılınç, , Yatabare.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 18:24
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