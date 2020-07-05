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05 Temmuz 2020, Pazar
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Galatasaray-Trabzonspor | CANLI

'de 30. haftanın en kritik mücadelesi ile arasında oynanıyor. Şampiyonlar Ligi ve düşük de olsa şampiyonluk hedefi bulunan Cimbom, şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen ikinci sıradaki bordo-mavilileri konuk ediyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'in 30. haftasındaki dev buluşmada ile kozlarını paylaşıyor. Stadı'nda oynanan dev maçta tecrübeli hakem düdük çalıyor. Süper Lig'de son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, haftaya 52 puanla 4. sırada girdi. Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırada yer aldı.

GALATASARAY-TRABZONSPOR CANLI

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Seri, , Donk, Ömer, Emre, Mariano, Saracchi, Marcao, Taylan, Feghouli

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Sörloth

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'UN SAKATLARI GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'a Ekuban, Abdulkadir Parmak ve 'den iyi haberler geldi. Kadroya alınan 3 futbolcudan Abdulkadir Parmak ile Ekuban dev maçın 11'inde yer alırken, Nwakaeme ise yedekler arasında yer buldu.

GALATASARAY'DA FALCAO YİNE YOK

Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera ve Andone ile birlikte, maçında sakatlanan Lemina ile sakatlığı süren Falcao, Trabzonspor maçında forma giymiyor.

cezalı ve Onyekuru da sözleşmesi bittiği gerekçesiyle Monaco tarafından geri çağırıldı.

HAKEMLER VE TAKIMLARIN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Yeni tip corona virüsÜ (Covid-19) önlemleri kapsamında hakemler ile takımlar, ateşi ölçüldükten sonra stada alındı. Türk Telekom Stadı'nda hakemler ile takımların giriş yaptığı kapıya sağlık ekipleri tarafından masa kuruldu. Karşılaşma için stada gelen hakemler, teknik ekipler, futbolcular ve takım görevlilerinin ateşi ölçüldü.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 21:12
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