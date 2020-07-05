Süper Lig'in 30. haftasındaki dev buluşmada Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan dev maçta tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Süper Lig'de son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, haftaya 52 puanla 4. sırada girdi. Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırada yer aldı.

GALATASARAY-TRABZONSPOR CANLI

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Seri, Belhanda, Donk, Ömer, Emre, Mariano, Saracchi, Marcao, Taylan, Feghouli

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Sörloth

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'UN SAKATLARI GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'a Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme'den iyi haberler geldi. Kadroya alınan 3 futbolcudan Abdulkadir Parmak ile Ekuban dev maçın 11'inde yer alırken, Nwakaeme ise yedekler arasında yer buldu.

GALATASARAY'DA FALCAO YİNE YOK

Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera ve Andone ile birlikte, Başakşehir maçında sakatlanan Lemina ile sakatlığı süren Falcao, Trabzonspor maçında forma giymiyor.

Adem Büyük cezalı ve Onyekuru da sözleşmesi bittiği gerekçesiyle Monaco tarafından geri çağırıldı.

HAKEMLER VE TAKIMLARIN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Yeni tip corona virüsÜ (Covid-19) önlemleri kapsamında hakemler ile takımlar, ateşi ölçüldükten sonra stada alındı. Türk Telekom Stadı'nda hakemler ile takımların giriş yaptığı kapıya sağlık ekipleri tarafından masa kuruldu. Karşılaşma için stada gelen hakemler, teknik ekipler, futbolcular ve takım görevlilerinin ateşi ölçüldü.