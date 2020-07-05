Galatasaray-Trabzonspor | CANLI
Süper Lig'de 30. haftanın en kritik mücadelesi Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanıyor. Şampiyonlar Ligi ve düşük de olsa şampiyonluk hedefi bulunan Cimbom, şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen ikinci sıradaki bordo-mavilileri konuk ediyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 30. haftasındaki dev buluşmada Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan dev maçta tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Süper Lig'de son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, haftaya 52 puanla 4. sırada girdi. Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırada yer aldı.
GALATASARAY-TRABZONSPOR CANLI
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Seri, Belhanda, Donk, Ömer, Emre, Mariano, Saracchi, Marcao, Taylan, Feghouli
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Sörloth
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Trabzonspor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR'UN SAKATLARI GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'a Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme'den iyi haberler geldi. Kadroya alınan 3 futbolcudan Abdulkadir Parmak ile Ekuban dev maçın 11'inde yer alırken, Nwakaeme ise yedekler arasında yer buldu.
GALATASARAY'DA FALCAO YİNE YOK
Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera ve Andone ile birlikte, Başakşehir maçında sakatlanan Lemina ile sakatlığı süren Falcao, Trabzonspor maçında forma giymiyor.
Adem Büyük cezalı ve Onyekuru da sözleşmesi bittiği gerekçesiyle Monaco tarafından geri çağırıldı.
HAKEMLER VE TAKIMLARIN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ
Yeni tip corona virüsÜ (Covid-19) önlemleri kapsamında hakemler ile takımlar, ateşi ölçüldükten sonra stada alındı. Türk Telekom Stadı'nda hakemler ile takımların giriş yaptığı kapıya sağlık ekipleri tarafından masa kuruldu. Karşılaşma için stada gelen hakemler, teknik ekipler, futbolcular ve takım görevlilerinin ateşi ölçüldü.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 21:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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