Galatasaray 1-3 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede bordo-mavililer, rakibini 41. dakikada Jose Sosa (p), 70. dakikada Filip Novak ve 90+5. dakikada Alexander Sörloth'un attığı gollerle 3-1 mağlup ederek Başakşehir'i takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın golünü 90+3. dakikada Michael Seri penaltıdan kaydetti.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 61'e yükseltip lider Başakşehir'i 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray ise şampiyonluğa büyük ölçüde havlu attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Ndiaye'nin ceza yayından vuruşunda Donk'tan seken topu alan Ekuban'ın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

10. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla bulunan Emre Akbaba'nın pasını yine Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun penaltı noktası üstünden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

32. dakikada Feghouli'nin Da Costa'ya yaptığı müdahalede VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.

40. dakikada Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cünent Çakır, VAR'da tekrar pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.

41. dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

70'inci dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasında çok iyi yükselen Novak, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-2.



73'üncü dakikada Abdülkadir Ömür, ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan şutunu çekti. Bu şutta Okan son anda topu kornere çeldi.



90+1'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Şener'in pasında topla buluşan Taylan Antalyalı vuruşunu yaptığı sırada Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.



90+3'üncü dakikada topun başına geçen Seri, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.



90+5'inci dakikada Sörloth orta sahada topu aldı ve topla beraber ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.

TÜRK TELEKOM'DA 9 MAÇ SONRA YENİLDİ

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan mağlup ayrıldı. Böylece sarı-kırmızılıların Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki 9 maçlık yenilmezliği sona erdi. Aslan en son Başakşehir'e evinde kaybetmişti. Galatasaray daha sonra oynadığı 9 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

ABDULKADİR PARMAK: ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan ve Galatasaray maçına 11'de başalyan Abdulkadir Parmak, maç sonu şöyle konuştu: "Geçen hafta bir sakatlık yaşadım. Bu hafta antrenmanlara katılamadım. Bu maç için tereddütlüydüm ama iyi başladım. Maç içerisinde yine bir sakatlık yaşadım ama ona rağmen iyi götürdüğümü düşünüyorum.Takım arkadaşlarım iyi efor sarf etti. İki haftada dört puan kaybettik. Bu bizi üzdü ama bu baskıdan dolayı oldu. Artık kendi oyunumuzu oynayıp keyif alarak oynayacağız. Önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız ve inşallah şampiyon olacağız."

SERI: PANDEMİ ÖNCESİ VE SONRASI...

Galatasaray'ın tek golünü atan Seri, maçın ardından özeleştiri yaptı: Trabzonspor iyi bir takım, 10 kişi kalınca işler zora girdi. 10 kişi kalmamıza rağmen bırakmadık ama işler yolunda gitmedi. Pandemi öncesi ve sonrasında büyük bir fark var. Pandemi sonrasındaki maçlarda kendimizi eleştirmeliyiz. Pandemi öncesi inanılmaz bir Galatasaray var ama sonraki dönemle arada çok ciddi fark var Galatasaray'ın böyle olmaması lazım.

MARCAO: G.SARAY HİÇBİR ZAMAN PES ETMEZ



Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve 3 maç sonra forma şansı bulan Marcao, "Önemli bir sakatlık yaşadım, dönüşü kolay olmuyor. Maçla ilgili üzüntülüyüm, Galatasaray her zaman kazanmak için oynar ve hiçbir zaman pes etmez. Önümüzde 4 maç var ve bu 4 maçtan 12 puan alarak sezonu en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Taraftarımızın olmaması bizim için çok önemli bir durum. Taraftar bizim 12. adamımız ve bizi itiyor, tabii ki bu bir bahane değil ancak önemli bir etken. Bu takım son şampiyon. İçerisinde bulunduğumuz durumu kabul ederek kalan maçlar için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.