Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Müsabaka öncesi ki takım taraftarları maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 30. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti. İki takım içinde hedef mutlak 3 puan almak ve tehlike bölgesinden uzaklaşmak.
YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Eren Tozlu ve cezalı Gökhan Töre karşılaşmada oynayamayacak. Gençlerbirliği'ndeyse Yasin Pehlivan cezası, Nadir Çiftçi ve Alper Tatlısu sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecekler.
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Acquah, Robin, Donald, Murat, Fofana, Umut
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Arda, Toure, Halil İbrahim, Berat, Baiano, Ayite, Candeias, Sio, Stancu
- 04.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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