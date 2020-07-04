Antalyaspor - Medipol Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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- Medipol | İlk 11'ler belli oldu

Antalyaspor - Medipol Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu

'in 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğu kovalayan lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor karşısında mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. ekibi de ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkarmak istiyor. Kritik mücadele öncesi her iki takımın da 11'i belli oldu. İşte detaylar...

'de 30. hafta mücadelesinde lider , 'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan öücadelede hakem düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Başakşehir 3 puan alarak şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı atlatmak istiyor. Bu karşılaşmanın sonucu yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını da yakından ilgilendiriyor.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Fraport Tav Antalyaspor: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Sinan, Jahovic, Veysel, Bünyamin

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, , Gulbrandsen, Crivelli, Berkay,

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 20:04
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