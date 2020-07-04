Antalyaspor - Medipol Başakşehir | CANLI
Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğu kovalayan lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor karşısında mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıktı. Akdeniz ekibi de ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkarmak istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan öücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Başakşehir 3 puan alarak şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı atlatmak istiyor. Bu karşılaşmanın sonucu yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını da yakından ilgilendiriyor.
ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR CANLI
ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Fraport Tav Antalyaspor: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Sinan, Jahovic, Veysel, Bünyamin
Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Gulbrandsen, Crivelli, Berkay, Demba Ba
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 21:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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