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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Ankaragücü - Alanyaspor | CANLI

'in 30. haftasında sahasında Aytemiz 'u ağırlıyor. Düşme hattında yer alan Başkent ekibi, zorlu maçta mutlak 3 puanı hedefliyor. temsilcisi de kazanarak ilk 4 iddiasını sürdürme peşinde. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'de 30. hafta mücadelesinde , Aytemiz 'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Bu maç öncesinde ev sahibi ekibin 25, konuk ekibin ise 45 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor, kendi evinde 5-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.

ANKARAGÜCÜ-ALANYASPOR CANLI

11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Atila, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Lukasik, Kitsiou, Michalak, Orgill, Saba.

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Efecan, Salih, Bakasetas, Onur, Cisse.

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Alanyaspor maçı bu akşam saat 18:30'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 18:32
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