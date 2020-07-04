Ankaragücü - Alanyaspor | CANLI
Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Düşme hattında yer alan Başkent ekibi, zorlu maçta mutlak 3 puanı hedefliyor. Akdeniz temsilcisi de kazanarak ilk 4 iddiasını sürdürme peşinde. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Bu maç öncesinde ev sahibi ekibin 25, konuk ekibin ise 45 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor, kendi evinde 5-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.
ANKARAGÜCÜ-ALANYASPOR CANLI
11'LER
Ankaragücü: Ricardo, Atila, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Lukasik, Kitsiou, Michalak, Orgill, Saba.
Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Efecan, Salih, Bakasetas, Onur, Cisse.
ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Alanyaspor maçı bu akşam saat 18:30'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 18:32
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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