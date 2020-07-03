Süper Lig’de perde açılıyor
30. haftanın ilk karşılaşmasında Denizli ile Gaziantep FK karşılaşıyor. İki takım da alt sıraya yaklaşmak istemiyor.
Süper Lig'de bitime 5 hafta kala heyecan dorukta... 30. haftanın açılışında Denizlispor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Orta sıralardaki iki takım puan kaybetmek istemiyor. Zira alt sıralardaki takımlarla aradaki fark fazla değil. Denizli 32 puanla düşme bölgesinden 4, G.Antep ise 7 puan uzakta. Takımların testleri negatif çıktı. Denizli'nin Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Özgür, Murawski, Mbamba, Rodallega, Aissati ve Estupinan 11'yle çıkması bekleniyor. Gaziantep'in ise Günay, Kana- Biyik, Papy, Tosca, Oğuz, Kenan, Morais, Jeferrson, Maxim, Güray ve Kayode ile dizilmesi bekleniyor.
- 3.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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