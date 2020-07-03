Süper Lig’de perde açılıyor

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala heyecan dorukta... 30. haftanın açılışında Denizlispor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Orta sıralardaki iki takım puan kaybetmek istemiyor. Zira alt sıralardaki takımlarla aradaki fark fazla değil. Denizli 32 puanla düşme bölgesinden 4, G.Antep ise 7 puan uzakta. Takımların testleri negatif çıktı. Denizli'nin Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Özgür, Murawski, Mbamba, Rodallega, Aissati ve Estupinan 11'yle çıkması bekleniyor. Gaziantep'in ise Günay, Kana- Biyik, Papy, Tosca, Oğuz, Kenan, Morais, Jeferrson, Maxim, Güray ve Kayode ile dizilmesi bekleniyor.