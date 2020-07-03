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03 Temmuz 2020, Cuma
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’de perde açılıyor

Süper Lig’de perde açılıyor

30. haftanın ilk karşılaşmasında ile Gaziantep FK karşılaşıyor. İki takım da alt sıraya yaklaşmak istemiyor.

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala heyecan dorukta... 30. haftanın açılışında Denizlispor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Orta sıralardaki iki takım puan kaybetmek istemiyor. Zira alt sıralardaki takımlarla aradaki fark fazla değil. 32 puanla düşme bölgesinden 4, G.Antep ise 7 puan uzakta. Takımların testleri negatif çıktı. Denizli'nin Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Özgür, Murawski, Mbamba, Rodallega, Aissati ve Estupinan 11'yle çıkması bekleniyor. Gaziantep'in ise Günay, Kana- Biyik, Papy, Tosca, Oğuz, Kenan, Morais, Jeferrson, Maxim, Güray ve Kayode ile dizilmesi bekleniyor.

  1. 3.7.2020
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