Dev görüşme gerçekleşti! İşte planlanan yabancı sınırı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş Digitürk'ün temsilcileri Riva'da tam 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede 14 olan yabancı kuralının önümüzde 3 yıl içinde kademeli olarak düşürülmesi ele alındı. Gelecek sezon 14 olan yabancı sınırı ilk yıl 12'ye inecek. Daha sonra 10 ve 8 olarak güncellenecek. Uzun vadede en fazla 8 yabancı futbolcunun sahada yer alması planlandı. Kulüplerin bir kısmının bu öneriye sıcak bir kısmın ise soğuk baktığı belirtildi.

28 AĞUSTOS VEYA 11 EYLÜL

Altyapıdan çıkan 1 veya 2 futbolcunun zorunlu şekilde ilk 11'de oynaması planlanıyor. Kulüpler böylece altyapıya yatırım yapmak 'zorunda' kalacak. Taraflar gelecek sezonun başlama tarihini de görüştü. İki plan ortaya çıktı. İlki, milli maçlar nedeniyle sezonun 28 Ağustos'ta başlaması. Diğeri ise 11 Eylül. Bu sezonun temmuz sonunda bitecek olması tarafları düşündürdü. Toplantıda kesin bir karar çıkmadı. Gelecek hafta bir kez daha görüşme yapılacak.

YAYINCI KURULUŞ YÜZDE 30 İSTİYOR

Uzun süredir Süper Lig'i yayınlayan BeIN Sports , TFF ve Kulüpler Birliği'nden gelecek sezon için yüzde 30'luk indirim talebinde bulundu. Bu sezon başında yapılan görüşmeler sonucu 70 ila 80 milyon dolarlık bir indirim yapılmıştı. Digitürk, indirimin bu yıl da sürmesini istediğini belirtti. Kulüpler bu konuya sıcak bakmazken, pazarlıkların devam edeceği kaydedildi.