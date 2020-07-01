TFF ile Kulüpler Birliği Riva'da görüştü
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yetkililerinin bir araya geldiği toplantı sona erdi. Toplantıda yeni sezon planlamasıyla ilgili görüşmelerin yapıldığı bildirildi.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, yeni sezon planlamasıyla ilgili görüşmelerin yapıldığı bildirildi.
Toplantıda kulüplerin, yabancı futbolcu sayısı konusundaki görüşlerini de federasyon yetkililerine aktardığı kaydedildi.
Yayıncı kuruluş yetkililerinin de toplantının bir bölümünde yer aldığı belirtildi.
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