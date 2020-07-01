Süper Lig'de 32. ve 33. haftanın maç programı belli oldu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Süper Lig Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

'de 32. ve 33. haftanın maç programı belli oldu

Süper Lig'de 32. ve 33. haftanın maç programı belli oldu

(), 'de 32. ve 33. haftanın maç programını açıkladı. 33. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Pazar günü oynanacak.

(), 'de 32'nci ve 33'üncü haftanın maç programını açıkladı. Ligin 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

İşte Süper Lig'de 32. ve 33. haftanın maç programı:

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 21:37
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