İyi olan kazansın

Süper Lig'de son haftalara yaklaşıldıkça heyecan da artıyor. Zirvedeki takımlar için hafta bereketli geçmedi. İlk 4 sıranın tamamı puan kaybetti. Lider Başakşehir sahasında Galatasaray ile berabere kaldı. Galibiyete yakın taraf Aslan'dı. Takipçisi Trabzonspor, Abdulkadir Bitigen ve VAR başındaki Suat Arslanboğa'nın ilginç ofsayt kararına kurban gitti. Hakem hataları bu sezon Fırtına'nın çok canını yaktı. Bu arada takım da iyi oynamıyor. Ekuban ve Nwakaeme yokken takımın pek keyfi yok.

BU KARTAL BAMBAŞKA

Futbolseverler şu sıralar en çok Beşiktaş maçlarını izlemeyi seviyor. Sergen Yalçın'ın hücum anlayışı takıma tamamen yansımış durumda. Burak Yılmaz da müthiş formda. 2 haftadır yaptıklarıyla göz kamaştırıyor. Fenerbahçe bir kez daha yenik duruma düştüğü maçı çevirdi. Herkesin ortak şikayeti ise bu hafta da değişmedi. Hakemler yine skorlara etki etmeyi sürdürdü. Bu oyunu seven herkesin derdi aynı: Ligde kim şampiyon olacak kim düşecek buna oyuncular karar versin, hakemler değil!



HAFTANIN SÖZÜ ERMAN TOROĞLU

Fotomaç yazarı ve A SPOR yorumcusu Erman Toroğlu, hakem performanslarını ve futbolcuları eleştirmeyi sürdürdü. Usta isim "Hakemler rezil, rezil. Hakem konuşmaktan iğrendim. Futbolculardan da iğrendim. Futbol bu değil. Kendini yere atma, Allah diye bağırma. Bu kadar acizseniz bu işi yapmayın kardeşim" ifadelerini kullandı.

HAFTANIN TAKIMI KAYSERİSPOR

Mensah'ın önderliğinde ilerleyen Kayserispor deplasmanda Sivasspor'u yendi. Kümede kalma ümitlerine daha da tutundu.



HAFTANIN OLAYI

DAHA YAMUĞU YOK!

Trabzonspor-Ankaragücü maçında ev sahibi penaltı beklerken hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'a gidip şaşırtıcı şekilde ofsayt kararıyla döndü. VAR'dan gelen görüntü izleyenleri güldürdü. Ceza sahası çizgilerine paralel çekilmesi gereken çizgi yamuktu. Hem de öyle böyle değil. Dünya futbol tarihine bu yamuk çizgi ile geçtik.

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUK HAFTALARINDA TAKILIYOR

Süper Lig'de son döneme damga vuran takımlardan Başakşehir iş şampiyonluğa gelince tökezliyor. Okan Buruk'un öğrencileri bu hafta da öne geçtikleri mücadelede G.Saray'a yakalandılar. Başakşehir puan durumunun zirvesinde girdiği haftalarda oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı. 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.



KARTAL'IN UNUTULMAZ İSMİ MARIO GOMEZ VEDA ETTİ

Siyah-beyazlıların kazandığı 2015-2016 sezonu şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mario Gomez futbol kariyerini noktaladı. Alman forvet, Kartal'ın ligi domine ettiği yılda tam 26 defa fileleri sarsmıştı. Gomez, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu olmuştu. Gidişi ise siyah-beyazlı taraftarların içinde hep bir yaraydı.

MERT HAKAN BU SEZON 3 PENALTININ 2'SİNİ KAÇIRDI

Kariyerini önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'de sürdürecek olan Mert Hakan Yandaş'ın penaltı kabusu sürüyor. Başarılı futbolcu bu sezon 3 kez beyaz noktaya geldi. Bunlardan 2'sini kaçırdı. Kayserispor ve Ankaragücü karşılaşmalarında penaltı vuruşundan yararlanamadı. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede ağları sarsmayı başardı.



21 Galatasaray bu sezon ligde en fazla şut çektiği deplasman maçını Başakşehir'e karşı oynadı. Rakip kaleyi tam 21 defa yokladı. 1 gol attı.

22Trabzonspor öne geçtği maçlarda takılma geleneğini sürdürdü. Ankaragücü karşısında da üstünlüğü koruyamayıp taraftarını üzdü.

19Fenerbahçe pes etmez... Sarı-lacivertliler, bu sezon skor dezavantajına düşse de direnç gösteriyor. Bu şekilde tam 19 puan kazandılar.

93Domagoj Vida, 2014-15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında hata yapmadan en fazla isabetli pas (93) atan oyuncu oldu.