Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Süper Lig Gençlerbirliği-Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

'in 29. haftasında evinde 'yı ağırlıyor. Haftanın kapanış mücadelesinde iki takım da kazanmak için sahada olacak. Zorlu mücadele öncesi sahaya çıkacak ilk 11'ler belli oldu.

'de 29. hafta mücadelesinde sahasında 'yı konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak. Bu maç öncesinde Gençlerbirliği'nin 31, Kasımpaşa'nın ise 32 puanı bulunuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA 11'LER
Gençlerbirliği: Gençlerbirliği: Nordfelt, Halil İbrahim, Fabricio, Toure, Erdem, Flavio, Sessegnon, Ayite, Sio, Candeias, Stancu.

Kasımpaşa: Ramazan, Jorge, Meriah, Hadadi, Hadergjonaj, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Quaresma, Koita.

GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 20:05
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