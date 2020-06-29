Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler
Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Haftanın kapanış mücadelesinde iki takım da kazanmak için sahada olacak. Zorlu mücadele öncesi sahaya çıkacak ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Bu maç öncesinde Gençlerbirliği'nin 31, Kasımpaşa'nın ise 32 puanı bulunuyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA 11'LER
Gençlerbirliği: Gençlerbirliği: Nordfelt, Halil İbrahim, Fabricio, Toure, Erdem, Flavio, Sessegnon, Ayite, Sio, Candeias, Stancu.
Kasımpaşa: Ramazan, Jorge, Meriah, Hadadi, Hadergjonaj, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Quaresma, Koita.
GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 20:05
- Zeki Uzundurukan: Hakemler Trabzonspor'un yarış dışına itilmesi için her şeyi yaptı
- Galatasaray'da sakatların son durumu ne? Trabzon maçında...
- "Pandemi sonrası hiçbir takım bıraktığımız formda değil"
- İşte Emre Belözoğlu'nun gözyaşlarının sırrı
- "Ozan Tufan Gustavo ve Mert Hakan üçlüsü iyi bir uyum yakalayabilir"
- Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor
- Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
- Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü
- Fenerbahçe'de flaş Rui Vitoria gelişmesi! Gelecek sezon...
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ters köşe! Tüm bildiklerinizi unutun... Emre Belözoğlu ve karar
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.