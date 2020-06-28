Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Şampiyonluk ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesi taraftarlar maçın detaylarını araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Sivasspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Kayserispor ise 28 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.
SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Hakan Arslan ve Yasin Öztekin karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Nurettin Korkmaz'ın sakatlığını bulunuyor.
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Claudemir, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare
Kayserispor: Lung, Situm, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic
SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor-Kayserispor maçı bu akşam 18:30'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 13:46
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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