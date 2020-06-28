Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Süper Lig Sivasspor-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu!

- maçı ilk 11'ler belli oldu!

Sivasspor-Kayserispor maçı ilk 11'ler belli oldu!

'in 29. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Şampiyonluk ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesi taraftarlar maçın detaylarını araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Katşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak. Sivasspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Kayserispor ise 28 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Nurettin Korkmaz'ın sakatlığını bulunuyor.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih Aksoy, Cluademir, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare

Kayserispor: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Campanharo, Pedro Henrique, Kravets

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Kayserispor maçı bu akşam 18:30'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 17:33
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