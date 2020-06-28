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28 Haziran 2020, Pazar
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Sivasspor-Kayserispor | CANLI

'in 29. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Yiğidolar hem şampiyonlk şansını sürdürmek hem de evindeki yenilmezlik serisini devam ettirmek için Kayseri karşısında mutlak 3 puanı hedefliyor. Düşme hattında yer alan sarı-kırmızılılar da deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem yönetiyor. Sivasspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Kayserispor ise 28 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR CANLI


SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih Aksoy, Cluademir, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, , Yatabare

Kayserispor: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan Hüseyin, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Campanharo, Pedro Henrique, Kravets

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Kayserispor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 18:31
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