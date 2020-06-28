Sivasspor-Kayserispor | CANLI
Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Yiğidolar hem şampiyonlk şansını sürdürmek hem de evindeki yenilmezlik serisini devam ettirmek için Kayseri karşısında mutlak 3 puanı hedefliyor. Düşme hattında yer alan sarı-kırmızılılar da Sivas deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Sivasspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Kayserispor ise 28 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.
SİVASSPOR-KAYSERİSPOR CANLI
SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih Aksoy, Cluademir, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare
Kayserispor: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan Hüseyin, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Campanharo, Pedro Henrique, Kravets
SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor-Kayserispor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 18:31
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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