Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki,Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynancak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Gaziantep, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 34 puanla 10. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 3-3 berabere kalarak 1 puan kazanmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.
GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gaziantep: Günay, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Oğuz, Güray, Sousa, Morais, Maxim, Kayode, Muhammet
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Kudrashov, Fredy, Hakan Özmert, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski, Jahovic
- 28.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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