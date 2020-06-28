Gaziantep FK - Antalyaspor | CANLI
Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Ligde 6 haftadır kazanamayan ev sahibi Gaziantep üç puan hasretine son vermek, Akdeniz ekibi ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmak istiyor. Ligin iki rahat ekibini karşı karşıya getiren maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetiyor. Gaziantep, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 34 puanla 10. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 3-3 berabere kalarak 1 puan kazanmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.
GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR CANLI
GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Andre, Oğuz, Morais, Maxim, Twumasi, Kenan, Kayode
Antalyaspor: Boffin, Ersan, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Fredy, Amilton, Hakan, Mukairu, Doğukan Sinik, Jahovic
GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 21:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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