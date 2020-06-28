Gaziantep FK - Antalyaspor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Gaziantep FK - Antalyaspor | CANLI

'in 29. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Ligde 6 haftadır kazanamayan ev sahibi üç puan hasretine son vermek, ekibi ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmak istiyor. Ligin iki rahat ekibini karşı karşıya getiren maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetiyor. , ligde geride kalan 28 haftada topladığı 34 puanla 10. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK geçtiğimiz hafta ile 3-3 berabere kalarak 1 puan kazanmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR CANLI

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Andre, Oğuz, Morais, Maxim, Twumasi, Kenan, Kayode

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Fredy, Amilton, Hakan, Mukairu, Doğukan Sinik, Jahovic

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 21:01
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