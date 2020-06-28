Çaykur Rizespor-Denizlispor maçında ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor evinde Denizlispor'u ağırlayacak. Süper Lig'de kalmak adına oldukça önemli bir mücadele olan Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı öncesinde iki takım taraftarları maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 18:30'da oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Rizespor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alırken, Denizlispor ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibinde sakatlığı bulunan Umar, Gökhan Akkan ve Abarhoun karşılaşmada forma giyemeyecek. Denizlispor'da sakatlığı bulunan Onazi, Recep Niyaz, Sackey ile cezalı Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru mücadelede oynayamayacak.
RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Rizespor: Tarık, Talbi, Ivanildo, Diomande, Moroziuk, Melnjak, Boldrin, Tunay, Vetrih, Skoda, Samudio
Denizlispor: Tolgahan, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Özgür, Mbamba, Murawski, Bergdich, Estupinan, Aissati, Rodallega
RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Rizespor - Denizlispor maçı bu akşam saat 18:30'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 17:38
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