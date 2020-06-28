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28 Haziran 2020, Pazar
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Çaykur Rizespor-Denizlispor | CANLI

'in 29. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Süper Lig'de kalmak adına oldukça önemli bir mücadele olan Çaykur Rizespor - Denizlispor maçının canlı anlatımı haberimizde...

'de 29. hafta mücadelesinde Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 18:30'da oynanan karşılaşmada hakem düdük çaldı.

Rizespor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alırken, Denizlispor ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor.

RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Rizespor: Tarık, Talbi, Ivanildo, Diomande, Moroziuk, Melnjak, Boldrin, Tunay, Vetrih, Skoda, Samudio

Denizlispor: Tolgahan, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Özgür, Mbamba, Murawski, Bergdich, Estupinan, Aissati, Rodallega

RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rizespor - Denizlispor maçı bu akşam saat 18:30'da başladı ve Beinsports 2'den canlı yayınlanıyor.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 18:26
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