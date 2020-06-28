1 puanlık düello
İzmir’deki Göztepe-Alanya düellosundan 6 gol çıkarken kazanan yoktu. Cisse (2) ve Efecan’a, Serdar, Alpaslan ve Napoleoni karşılık verdiler...
EFECAN'DAN 1 GOL, 2 ASİST!
Alanyaspor'un tecrübeli ismi Efecan Karacan, henüz 4. dakikada attığı golle takımını rahatlattı. Efecan, daha sonra 2 gole daha katkı yaparak skoru doğrudan etkiledi. Turuncu-yeşilli ekibin golcüsü Papiss Cisse'ye 2 de asist yapan Efecan'ın tüm bu çabalarına rağmen Alanyaspor, 1 puanla yetindi.
CISSE GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Göztepe karşısında takımının 2. ve 3. gollerini atan Senegalli golcü Cisse, Alanyaspor'la 53. maçında 35. golüne imza attı. Cisse, bu performansıyla Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu kırdı. Papiss Cisse 19 golle, Sörloth'u takibini sürdürdü.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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