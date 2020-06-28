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28 Haziran 2020, Pazar
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1 puanlık düello

1 puanlık düello

’deki -Alanya düellosundan 6 gol çıkarken kazanan yoktu. Cisse (2) ve Efecan’a, Serdar, Alpaslan ve Napoleoni karşılık verdiler...

evinde ağırladığı 'dan 1 puanı 90. dakikada kurtardı: 3-3. 'deki düelloda ilk gol konuk ekipten geldi. , Baketas'ın serbet atışında defanstan ve direkten dönen topu tamamlayarak henüz 4. dakikada Alanyaspor'u öne geçirdi: 0-1. Ev sahibi Göztepe bu gole 11'de Serdar Gürler ile karşılık verdi: 1-1. İlk yarının uzatma anlarında Efecan'ın asistinde Cisse golünü atarak Alanyaspor'u yeniden öne geçirdi: 1-2. İkinci yarıya etkili başlayan Göztepe, 49'da Alpaslan ile skora yine denge getirdi: 2-2. Efecan 64'te bir kez daha asistini yaptı ve Cisse'ye golünü attırdı: 2-3. Göztepe'de ikinci yarıda oyuna giren Castro ve Napoleoni, karşılaşmanın 89. dakikasında sarı-kırmızılılara 1 puanı getiren golü kaydetti. Göztepe, galibiyeti sonrası 3 puana hasret kalırken, Alanya da üst üste 5 maçtır kazanamıyor.

EFECAN'DAN 1 GOL, 2 ASİST!
Alanyaspor'un tecrübeli ismi Efecan Karacan, henüz 4. dakikada attığı golle takımını rahatlattı. Efecan, daha sonra 2 gole daha katkı yaparak skoru doğrudan etkiledi. Turuncu-yeşilli ekibin golcüsü 'ye 2 de asist yapan Efecan'ın tüm bu çabalarına rağmen Alanyaspor, 1 puanla yetindi.

CISSE GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Göztepe karşısında takımının 2. ve 3. gollerini atan Senegalli golcü Cisse, Alanyaspor'la 53. maçında 35. golüne imza attı. Cisse, bu performansıyla Alanyaspor'un tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu kırdı. Papiss Cisse 19 golle, Sörloth'u takibini sürdürdü.

  1. 28.6.2020
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