Trabzonspor - Ankaragücü | CANLI
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılıp, maç fazlasıyla liderliği Başakşehir'den devralmak istiyor. Yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile ilk maçına çıkacak olan Başkent ekibi ise kümede kalma umudunu sürdürmek için zorlu deplasmandan puan veya puanlar almayı hedefliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.
TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ CANLI
TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Pereira, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Sörloth
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill
UĞURCAN VE JOSE SOSA GERİ DÖNDÜ!
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe ve Alanyaspor maçları ile kupadaki Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyen Jose Sosa, sahalara geri döndü. Arjantinli yıldız, Ankaragücü karşılaşmasına 11'de başladı. Bordo-mavililerde ayrıca, Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Uğurcan Çakır da formasına kavuştu.
TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor'un Ankaragücü'nü konuk edeceği mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranlara geliyor.
103 GÜN SONRA EVİNDE!
Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, 103 günlük aranın ardından sahasında maça çıktı. Son olarak ligin 26'ncı haftasında evinde Medipol Başakşehir'i konuk eden bordo-mavililerin iç saha hasreti MKE Ankaragücü maçıyla sona erdi. Trabzonspor, corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen aranın ardından ligde Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, geçen hafta da ligde Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti.
İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN İLK MAÇI
MKE Ankaragücü'nde hafta içinde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İbrahim Üzülmez, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 21:25
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