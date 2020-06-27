Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ CANLI

TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Pereira, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Sörloth

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill

UĞURCAN VE JOSE SOSA GERİ DÖNDÜ!

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe ve Alanyaspor maçları ile kupadaki Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyen Jose Sosa, sahalara geri döndü. Arjantinli yıldız, Ankaragücü karşılaşmasına 11'de başladı. Bordo-mavililerde ayrıca, Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Uğurcan Çakır da formasına kavuştu.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü konuk edeceği mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranlara geliyor.

103 GÜN SONRA EVİNDE!



Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, 103 günlük aranın ardından sahasında maça çıktı. Son olarak ligin 26'ncı haftasında evinde Medipol Başakşehir'i konuk eden bordo-mavililerin iç saha hasreti MKE Ankaragücü maçıyla sona erdi. Trabzonspor, corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen aranın ardından ligde Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, geçen hafta da ligde Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti.



İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN İLK MAÇI



MKE Ankaragücü'nde hafta içinde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İbrahim Üzülmez, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte yeni takımıyla ilk maçına çıktı.