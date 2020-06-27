Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda soynanacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 37 puanla 8. sırada yer alıyor. Sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor ise 44 puanla 6. sıraya bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'da ise kırmızı kart cezalısı N'sakala forma giyemeyecek.

GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Andre Castro, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Wilczek

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas Kaan Kanak, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse