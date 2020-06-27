Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 29. haftasında İzmir temsilcisi Götepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabaka öncesi iki takım taraftarları muhtemel 11'ler, maçın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda soynanacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 37 puanla 8. sırada yer alıyor. Sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor ise 44 puanla 6. sıraya bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'da ise kırmızı kart cezalısı N'sakala forma giyemeyecek.
GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Andre Castro, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Wilczek
Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas Kaan Kanak, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse
- 27.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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