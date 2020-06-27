Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 29. haftasında İzmir temsilcisi Götepe, evinde Aytemiz 'u ağırlıyor. Müsabaka öncesi iki takım taraftarları muhtemel 11'ler, maçın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda soynanacak maçı hakem yönetecek. Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 37 puanla 8. sırada yer alıyor. Sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor ise 44 puanla 6. sıraya bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'da ise kırmızı kart cezalısı N'sakala forma giyemeyecek.

GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Andre Castro, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Wilczek

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas Kaan Kanak, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

  1. 27.06.2020
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